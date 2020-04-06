Омск, , 08:47 — REGNUM В аэропорту «Омск-Центральный» утром 6 апреля приземлились три самолета из Москвы. Домой из столицы вернулись 289 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в минздраве Омской области, всем прибывшим провели термометрию. Затем пассажирам разъяснили принципы самоизоляции.

Прилетевшим вручены уведомления о необходимости соблюдения режима.

В минздраве подчеркнули, что симптомов ОРВИ ни у кого не выявлено. В обсервации никто не нуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 6 апреля в Омской области подтверждено десять случаев COVID-19.

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