Москва, , 08:46 — REGNUM Уже в начале текущей недели в некоторые регионы России могут вернуться холода. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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Синоптик уточнил, что заморозки ожидаются до — 4 градусов.

«Заток холодного воздуха приведёт к тому, что и в Волгоградской, и Астраханской областях вполне вероятны заморозки», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он также добавил, что похолодание на себе могут ощутить также Ставропольский край, восток Краснодарская края и Ростовская область. Понижение температуры ожидается и в Поволжье.

При этом, согласно прогнозам Гидрометцентра, холодная погода в этих регионах задержится всего до середины недели, а уже в четверг, 9 апреля, сюда вернётся тепло.

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Как сообщало ИА REGNUM, март 2020 года стал вторым по теплой погоде в истории метеонаблюдений в Москве. По предварительным расчетам, среднесуточная температура воздуха в прошедшем месяце составила 5,9 градусов. Абсолютные максимумы температуры в этом марте наблюдались шесть раз, а 6 марта был повторён абсолютный максимум 1995 года.

Добавим, что ранее в Гидрометцентре спрогнозировали, что в России апрель будет тёплым. Так, на европейской части страны средняя месячная температура воздуха ожидается в северной половине территории на 1 °C выше средних многолетних значений; в южной половине территории — близкой к ним.