Улан-Удэ, , 08:46 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ дополнительно открыли три лаборатории по тестированию на коронавирус. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, к 7 апреля откроется ещё одна.

Лаборатории открыты на базе республиканской клинической больницы, инфекционной больницы и республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД. Четвёртая откроется в Республиканском кожно-венерологическом диспансере. Таким образом, всего на территории региона будет работать 6 лабораторий.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, дополнительные лаборатории позволят быстрее реагировать на распространение коронавируса. По его поручению, региональный минздрав приобрёл 3 тыс. новых точных тестов для экспресс-диагностики граждан, благодаря которым результаты теста будут известны не через 3−4 сутки как ранее, а уже через 24 часа.

«Результаты по этим тестам можно получить быстрее, так как они исключают один из этапов подготовки проб, который ранее производился лаборантами вручную», — отметили в правительстве.

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