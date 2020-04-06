Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM Супружеская пара из Екатеринбурга заразилась новым коронавирусом в США. Об этом заявил глава семьи Михаил.

Как передает портал Е1, пара прилетела в штат Массачусетс (США) в начале марта 2020 года. Обратно в Россию супруги уедут лишь 14 июня 2020 года, и приблизить этот срок никак не получится.

У Михаила уже подтверждён диагноз — заражение новой коронавирусной инфекцией, у супруги такие же симптомы проявились ещё раньше, хотя врачи ее не проверяли.

«Я ее решил не возить в больницу, смысла нет лишний раз», — уточнил муж.

В данный момент пара сидит на двухнедельном карантине. Заболевшие полагают, что могли заразиться во время поездки через Нью-Йорк.

Как сообщало ИА REGNUM, в США от нового коронавируса умерли уже 9,6 тысяч человек. В стране подтверждено более 337 тысяч случаев COVID-19.

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