Петропавловск-Камчатский, , 08:45 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов высказал мнение, что жители региона относятся к ситуации с COVID-19 недостаточно серьёзно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе Камчатки по борьбе с коронавирусом.

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«Простое перемещение по городу показывает, что люди относятся к ситуации недостаточно серьёзно. Много мам с детьми, людей пожилого возраста, активное движение транспорта. От наших действий сейчас зависит, по какому сценарию будут развиваться события дальше. В этом направлении работу необходимо усилить уже в ближайшие часы», — сказал врио губернатора Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Солодов в свой первый рабочий день на Камчатке сообщил, что медики, задействованные на работах, связанных с COVID-19, получат дополнительные выплаты уже в апреле.