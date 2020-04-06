Новосибирск, , 08:42 — REGNUM Губернатор Андрей Травников заявил, что основная угроза распространения коронавируса в Новосибирской области сегодня — завоз инфекции из-за рубежа или из очагов внутри страны, в первую очередь — из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, с 4 апреля в Новосибирской области введён режим самоизоляции для граждан, прибывающих из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Эти граждане обязаны уведомить своих работодателей о том, что они вынуждены находиться дома, — подчеркнул глава региона. — Работодатели, для обеспечения безопасности своих коллективов, обязаны отстранить таких граждан от работы и дать им возможность пройти двухнедельную самоизоляцию. В тех случаях, когда человек не имеет возможность найти безопасное место пребывания в режиме самоизоляции, по желанию человека или по решению санитарного врача возможна обсервация».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области на утро 6 апреля зарегистрировано 11 пациентов с коронавирусом.

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