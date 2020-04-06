Ставрополь, , 08:43 — REGNUM Дезинфекция улиц и контактных поверхностей проводится в 13 населенных пунктах Ставропольского края для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Из регионального бюджета на эти цели выделено 12 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Для проведения дезинфекции выбраны наиболее густонаселенные территории региона. В их числе Ставрополь, Невинномысск, Михайловск, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные воды, Лермонтов, Георгиевск, Новопавловск, Буденновск и село Кочубеевское.

Улицы и контактные поверхности обрабатываются специальным раствором на основе хлорактивных веществ. Проводится дезинфекция дворов многоквартирных домов, включая детские площадки и скамейки, скверов, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к магазинам, аптекам и поликлиникам. Дезинфекционное средство распыляется как вручную, так и с помощью спецтранспорта.

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