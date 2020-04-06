Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 08:38 — REGNUM Въезд и выезд автомобильного транспорта приостановят в казахстанском городе Актюбинске с 21:00 (19:00 мск) 6 апреля. Об этом сообщили представители городской администрации в эфире телеканала «Казахстан».

Глава департамента контроля качества товаров и услуг Актюбинска Нурсулу Беркимабаева отметила, что в регионе выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. В городе также приостанавливается оказание всех видов услуг. Исключение составляют сферы деятельности, указанные в постановлении главного санитарного врача.

Беркимабаева добавила, что в городе также меняется режим работы общественного транспорта. Автобуса теперь будут ходить с 7 до 9 утра, в обед — с 12 до 14, а также вечером — с 17 до 21.

Отметим, для профилактики коронавируса многие города в Казахстане закрывают на карантин. С 7 апреля власти планируют закрыть Тараз в Джамбульской области.

Читайте также: В Казахстане разработали тест-системы для диагностики коронавируса