Пермь, , 08:34 — REGNUM В Пермском крае лаборатории минздрава получили 2,8 тыс. тест-систем на коронавирусную инфекцию. В ближайшие дни поступит еще 10 тысяч штук. Об этом на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом доложила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Новые тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции позволяют значительно сократить срок проведения анализов. По оценкам медиков, увеличение количества тестов приведёт к повышению качества выявляемости заболевших коронавирусом в регионе.

На 6 апреля в крае проведено 8377 исследований, из которых 986 исследований — в лабораториях СПИД-центра и инфекционной больницы. На домашнем карантине на территории Пермского края находятся 4184 человека.

«Коронавирусная инфекция не обладает выраженными клиническими признаками. Поэтому даже опытный врач-инфекционист не сможет поставить диагноз без лабораторных исследований. Поэтому на данном этапе особая роль отводиться наращиванию объемов охвата тестирования на коронавирусную инфекцию населения», — сказал руководитель краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД Евгений Сармаметов.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что сейчас количество выявленных больных коронавирусной инфекции находится в прямой зависимости от объема проводимых исследований. «Чем больше мы проведем исследований, тем больше мы активно выявим случаев коронавирусной инфекции. К этой статистике надо быть готовыми», — отметил Махонин. По его словам, активное тестирование и выявление зараженных граждан позволит быстрее начать лечение людей, что позволит быстрее переломить ситуацию.

Добавим, в Прикамье официально подтвержден 21 случай коронавируса, два человека умерли, три выздоровели. В больницах находятся 33 пациента, из них 16 — с коронавирусом, 17 — с предварительным диагнозом коронавирусной инфекции.