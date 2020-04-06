Брянск, 6 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Пять новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Брянске. Данные на 8:00 6 апреля предоставил региональный оперативный штаб.
Все новые случаи заболевания выявлены у прихожан местной общины церкви христиан евангельской веры. Пациентов поместили в специализированные изолированные боксы Брянской областной больницы, их состояние удовлетворительное.
Таким образом, количество подтверждённых случаев COVID-19 в Брянской области возросло до 24.
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