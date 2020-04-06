Кемерово, , 08:33 — REGNUM Поликлиники Кемеровской области переходят на «преимущественное оказание медицинской помощи на дому и консультирование пациентов по телефону». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Отмечается, что это сделано для предупреждения распространения COVID-19.

Так, врачи и медсестры Кемеровской городской клинической больнице № 4 обзванивают пациентов, которые относятся к «группе риска»: лица старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Медработники объясняют им, что сейчас, в связи с опасностью распространения коронавируса, в поликлинику приходить не нужно, все консультации можно получить по телефону или в сообщении, а при необходимости участковый врач придёт на дом.

«Обзваниваем еще и с целью узнать состояние здоровья, уточнить о необходимости помощи нашим пациентам, работа в этом направлении ведется каждый день», — уточнила заведующая поликлиническим отделением № 4 горбольницы Анна Кобылина.