Нью-Дели, , 08:27 — REGNUM Коронавирус нового типа выявлен в Индии у 4067 человек. Такие данные приводит 6 апреля индийское министерство здравоохранения и семейного благополучия.

В настоящее время лечение проходят 3666 человек, 291 пациент выздоровел, 109 — скончались. Ещё один заразившийся покинул пределы страны. Вечером 5 апреля подтверждённых случаев в стране насчитывалось 3577.

Больше всего выявленных случаев — 690 — в штате Мадхья-Прадеш. Далее идут штат Тамилнанд (571 случай) и Дели (503 случая).

Как сообщало ИА REGNUM, до 14 апреля в Индии действует режим изоляции.

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