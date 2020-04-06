Москва, , 08:25 — REGNUM Есть только один наиболее эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний, к которым, в том числе, относится коронавирус. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

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Он уточнил, что это вакцинация и пока «ничего другого человечество не изобрело».

«Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», — добавил инфекционист.

При этом Горелов подчеркнул, что вакцина от гриппа не спасает от заражения коронавирусом. По его словам, в настоящее время разработки вакцины против COVID-19 ведутся во всём мире. Ими занимается 20 компаний, в том числе и российские. При этом существует значительная пробелема. Как оказалось, лабораторных животных, чувствительных к COVID-19, нет. Врач призвал российские компании объединиться с мировым сообществом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России уже создали три лекарственных препарата, которые потенциально могут помогать в лечении коронавирусной инфекции. Это противовирусный препарат триазавирин. Также российскими специалистами была получена схема синтеза препарата фавипиравир, разработанного в Японии для борьбы с инфекциями, провоцируемыми РНК-вирусами. Данные лекарственные средства готовы к испытаниям в специализированных учреждениях.

Третьим возможным лекарством от коронавируса является фортепрен. Он был создан на основе препарата фоспренил, которым лечат коронавирусные заболевания у животных.

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