Тбилиси, , 08:36 — REGNUM В Грузинской православной церкви понимают, что действующий в Грузии комендантский час запрещает жителям страны в ночное время выходить из дома, но надеются, что к Пасхе ситуация разрядится. Об этом 5 апреля рассказал журналистам глава пресс-службы патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе в эфире телеканала «Палитраньюс».

"Верующие должны учитывать рекомендации, которые исходят от властей и руководства здравоохранения… Во время комендантского часа верующие должны быть дома, но мы ждем, что к Пасхе ситуация разрядится», — сказал Джагмаидзе.

Он отметил, что в патриархии еще не нашли решение, как провести полноценную пасхальную службу так, чтобы не нарушить действующие ограничения. Джагмаидзе также сообщил, что церковь обязательно обсудит с властями сложившуюся ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта по 21 апреля в Грузии для того, чтобы ограничить распространение коронавируса в стране, введен карантин и комендантский час. Жителям запрещено собираться в более трех человек, а в ночное время им нельзя выходить на улицу.

Напомним, Пасха у православных в 2020 году отмечается 19 апреля.

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