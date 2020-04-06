Омск, , 08:22 — REGNUM На утро 6 апреля в Омской области получают лечение десять человек с подтверждённой короновирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Под наблюдением на дому находятся 2228 человек. 7870 человек сняты с учёта. 17 омичей находятся в обсерваторе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным местных СМИ, в Омске на карантин закрыли целый подъезд многоквартирного дома.

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