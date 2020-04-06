Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM Режим полной самоизоляции граждан на территории Бурятии продлится до 30 апреля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, указ подписал глава республики Алексей Цыденов.

Ограничения будут касаться всех, у кого нет необходимости ходить на работу, а также граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. При этом согласно документу, список предприятий, которые получат разрешение на работу, будет расширен.

«На указанный период будет сохранено требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, до 30 апреля 2020 года ужесточается требование иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а в случае следования к месту осуществления трудовой деятельности — подтверждающий документ, выдаваемый работодателем», — отметили в штабе.

Напомним, за последние сутки в Бурятии подтвердили 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего их число выросло до 43-х. Как сообщало ИА REGNUM, все они проходят лечение в инфекционной больнице. 6 пациентов в реанимации, один находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

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