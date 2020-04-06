Южно-Сахалинск, , 08:25 — REGNUM На Сахалине предписание находиться дома на самоизоляции получили 3524 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону.

Читайте также: Коронавирус: российские реалии — все новости

Более 3,5 тыс. жителей островного региона, согласно предписанию, обязаны находиться только в своих квартирах. Им не позволено выйти в магазин или на прогулку.

В обсерваторах находятся 330 человек. Обсерваторы развернуты в летнем лагере «Юбилейный», санатории «Синегорские минеральные воды», кожно-венерологическом диспансере областной больницы, гостинице «Спортивная», в лагере «Юный железнодорожник». Все эти 330 человек ожидают окончательных результатов анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине подтверждено 6 случаев COVID-19. Ещё пять человек находятся под подозрением.