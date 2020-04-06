Уфа, , 08:24 — REGNUM Участок по улице Пугачева полностью перекроют в Уфе. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, проезжую часть на участке от улицы Бородинской до улицы Бельской по улице Пугачева полностью перекроют с 7 апреля текущего года из-за проведения дорожных работ. Длина участка составляет три км, а общая площадь — порядка 40 тысяч квадратных метров.

Сообщается, что дорожные рабочие начинают укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия. Ранее они выполняли фрезерование повреждённого дорожного покрытия.

Отмечается, что в случае благоприятных погодных условий подрядчик планирует завершить ремонтные работы на этой улице к концу апреля текущего года.

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