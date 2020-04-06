Москва, , 08:17 — REGNUM Правильный режим сна человека, находящегося на самоизоляции, необходим для нормальной работы иммунитета. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова, 6 апреля сообщает «Спутник».

По её словам, недосыпание, а также частые пробуждения приводят к снижению иммунитета. При этом организм человека по-разному реагирует на плохой сон. Иммунитет может ослабнуть, а у кого-то он начинает работать неадекватно, что приводит к аутоиммунным заболеваниям, отметила Пучкова.

Она посоветовала спать не менее восьми часов в сутки в проветриваемой комнате, где тихо и темно. Вместе с тем сомнолог отметила, что люди, которые перестали ходить на работу, могут «скатиться» к позднему засыпанию и пробуждению. Это также отрицательно влияет на здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в России выявлено 5389 случаев заражения коронавирусом. До конца апреля российские регионы перешли на режим самоизоляции для профилактики распространения коронавируса.

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