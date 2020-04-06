Бердск, Новосибирская область, , 08:17 — REGNUM В городе Бердске, по данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, на сегодня, 6 апреля, под медицинским наблюдением находятся 178 жителей города, из них 52 ребёнка.

«По постановлению Роспотребнадзора 107 человек. Самообратившихся 71, — уточнили в городской администрации. — Состояние у всех удовлетворительное».

Отмечается, что официально подтверждённых случаев заражения в Бердске нет.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области официально зарегистрировано 11 пациентов с коронавирусом.

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