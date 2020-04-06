Салехард, , 08:14 — REGNUM На Ямале все случаи внебольничных пневмоний будут расцениваться, как потенциальные следствия коронавируса в связи с проявлением инфекции в посёлках Пангоды и Ханымей. Об этом заявил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Всех пациентов с пневмонией в ЯНАО будут госпитализировать в специализированные отделения и наблюдать с учётом эпидемиологической настороженности.

Напомним, из посёлка Ханымей госпитализировали четырёх жителей с признаками новой коронавирусной инфекции. Населённый пункт закрыт на карантин. Ранее режим изоляции был введён в ямальском посёлке Пангоды, где у 12 человек выявлен новый коронавирус SARS-CoV-2.