Омск, , 08:13 — REGNUM В большинстве районов Омской области днём 7 апреля (с сохранением на сутки 8 апреля) ожидается сильный ветер. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, порывы ветра будут достигать 19−24 м/с.

8 апреля местами прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег, снег. Ожидаются похолодание и гололёд.

Омичей просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве днём 6 апреля температура воздуха прогнозируется в диапазоне от +5 °C до +7°C.

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