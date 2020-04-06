Белокуриха, Алтайский край, , 08:12 — REGNUM Алтайский фотограф Виталий Дзажатор, прогулявшись накануне по улицам всероссийской здравницы — Белокурихи, сделал эпичные кадры пустых улиц, а также тёмных окон санаториев, опубликовав их с комментариями на своей странице в Facebook. Он утверждает, что такого не было в жизни курорта.

Белокуриха. Редкий свет в окнах санатория Цитата со страницы Виталия Джазатора в Facebook

«27 марта (наша «чёрная пятница») было ровно 10 дней, как у нас закрыли Белокуриху. Перестали принимать новых гостей, оставшимся в санатории дали время до окончания лечения. Первые дни были достаточно нервными, многие прекрасно поняли, что они потеряли работу, что впереди полная неизвестность. Но ещё какое-то время оставались настроения, что не всё так плохо, строились более-менее оптимистичные прогнозы. Как говорится, последний гвоздь в надежды и оптимизм забил Путин в своём обращении о «каникулах» на месяц, о брошенном бизнесе и оставленных без поддержки людях.

Первые дни у нас на курорте гуляли всякие оптимистичные байки, мол, в санаториях прошли хорошие заезды, люди будут жить до 5, до 10 апреля, даже до 15-го числа. Гуляла и такая, что, мол, в каком-то санатории кто-то купил путёвку больше чем на месяц и будет жить до конца апреля. На первых порах люди действительно в это верили, что всё не рухнет одномоментно, жизнь будет продолжаться какое-то время, как и прежде. А вот этот заехавший до конца апреля поди олигарх, чуть ли ни Рокфеллер, будет кормить весь город?

По факту призрачные надежды быстро растаяли. Карточный домик начал рушиться к концу прошлой недели. Уже 2 апреля началось сокращение процедур по санаториям, а 3 апреля быстренько начали прекращать лечение. Изменили питание, шведские линии свернули, перешли на обычное меню. Поговорил с гостями в одном крупном санатории, на обед в субботу пришло только 20 человек, санаторий почти пустой, у них осталось четыре дня отдыха, но хотят уезжать раньше, не видят смысла сидеть в санатории. Не лучше ситуация по отелям и гостевым домам, люди просто разъехались. Пусто.

В эти выходных фотографировал по курорту вечером. Светящиеся вечером окна —мгновенный критерий оценки заполняемости санатория, есть свет — есть люди, мало светящихся окон — значит, санаторий полупустой. В эти вечера окна были все погашены. В самых больших санаториях не более десятка окон со светом, в большинстве 3−4 окна на корпусе… Такого никогда не было в жизни курорта».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта Алтайский край, как и многие другие российские регионы, перешёл в режим самоизоляции. В соответствии с распоряжением российского правительства в Белокурихе закрыли санатории.

Особенно в сложном положении оказались отдыхающие, которые уже купили путёвки и были на пути следования к месту отдыха. Таковых после карантина попросту никуда не пускали, людям, по свидетельству Виталия Джазатора, негде было даже выполнить элементарные гигиенические процедуры. Поскольку Белокуриха — курортный город, большинство его жителей были вынуждены не просто самоизолироваться, а остаться без возможности заработка.

Читайте также: Житель Белокурихи: «Отдыхающих нет. Доходов тоже. Чем кормить семью…»

Читайте также: «Ад продолжается»: о закрытии санаториев в Белокурихе