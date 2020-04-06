Республика Бурятия, , 08:12 — REGNUM В Бурятии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 43. За последние сутки медики выявили 8 новых случаев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Все больные лечатся в Республиканской инфекционной больнице. В их числе 8 детей. 6 пациентов находятся в реанимации, один человек находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Тем временем, круг контактных лиц расширился до более чем полутора тыс. человек. У 8 из них есть подозрение на наличие инфекции.

Напомним, ранее в республике выявили 4 очага заражения коронавирусом. Во всех случаях инфекцию в Бурятию завезли местные жители, как сообщало ИА REGNUM, прибывшие из Москвы, Иркутска и США.

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