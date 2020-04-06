Якутск, , 08:14 — REGNUM Якутск может получить звание «Город трудовой доблести», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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Глава Якутска Сардана Авксентьева сказала, что в ближайшее время будет организован сбор подписей на специальном сайте.

«Ко мне обратились инициаторы присвоения Якутску звания «Город трудовой доблести». В архивах Министерства обороны найдены документы о награждении в годы войны 1-й авиационной перегоночной дивизии «АЛСИБ» орденом Красного Знамени. Это даёт нам юридические основания для того, чтобы город Якутск мог претендовать на присвоение столь высокого звания», — сказала мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Новосибирской области обратилось к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести».