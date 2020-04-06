Новосибирск, , 08:05 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на утро 6 апреля, по-прежнему зарегистрировано 11 пациентов с коронавирусом, новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки не зафиксировано.

В детской больнице сейчас находятся 22 ребенка с подозрением на COVID-19. За сутки поступил 1 ребёнок, недавно вернувшийся из Таиланда. Положительных результатов теста у детей пока нет.

В инфекционную больницу также госпитализированы 38 взрослых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Среди них девять человек с подтверждённым диагнозом. Двое пациентов с COVID-19 ранее были выписаны после лечения.