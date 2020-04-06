Ставрополь, , 08:12 — REGNUM Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Ставрополье, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Васильев. Всего диагноз COVID-19 в регионе по состоянию на утро 6 апреля подтвержден у 20 жителей края.

«Мы получили из Москвы результаты повторных проб по 10 пациентам с подозрением на коронавирус. У девяти из них подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Таким образом, на сегодня число заболевших в крае составляет 20 человек», — написал Владимиров.

При этом, по его словам, пять человек с момента появления инфекции в Ставропольском крае уже выздоровели. Состояние у остальных пациентов стабильное. Еще 12 человек с первичным положительным тестом ждут окончательных результатов анализов. Все контактировавшие с заболевшими установлены и изолированы, у них также взяты пробы.

Губернатор напомнил, что ранее введенные на Ставрополье ограничительные меры, в том числе режим обязательной самоизоляции, продлены до 30 апреля. При этом, по словам Васильева, в случае улучшения эпидобстановки возможны послабления в ограничительных мерах, а при неблагоприятном сценарии — наоборот.