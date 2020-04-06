Благовещенск, , 08:10 — REGNUM В Приамурье житель Благовещенска, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция отказался от госпитализации, вёл себя агрессивно и намеренно шёл на нарушение карантинного режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Читайте также: В Приамурье на COVID-19 обследовано более 2200 человек

После того, как у трёх членов семьи была выявлена коронавирусная инфекция, супруга и сын были помещены в инфекционное отделение больницы, а глава семейства отказался от госпитализации, потребовав повторный анализ. После повторного подтверждения диагноза, мужчина снова отказался ехать в больницу, вёл себя агрессивно и был доставлен в медучреждение только силами полиции.

В больнице он продолжил своё буйство, угрожал персоналу, предпринимал попытки к побегу, после чего в лечебном учреждении был выставлен круглосуточный пост охраны, а с самим нарушителем спокойствия правоохранители провели профилактическую беседу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье обследование на наличие коронавируса прошли 2261 человек, у четверых поставлен положительный результат.