Сантьяго, , 07:54 — REGNUM Правительство Чили решило не продлевать режим карантина на острове Пасхи, заявил глава чилийского минздрава Хаиме Маньялич на пресс-конференции.

«С завтрашнего дня, с 22:00, отменяется режим карантина, действующий на острове Пасхи», — заявил он.

Соответствующее решение было принято после того, как новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на острове не выявили. Однако на острове Пасхи продолжит действовать комендантский час, как и по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Чили подтвержден 4471 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее количество летальных случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала пандемии достигло 34.

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