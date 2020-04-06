Лондон, , 07:53 — REGNUM Истеблишмент Великобритании допускает, что пандемия коронавируса, возможно, началась из-за утечки из лаборатории в китайском Ухане, сообщает 5 апреля Daily Mail.

По информации издания, представитель комитета по чрезвычайным ситуациям заявил о разведданных, свидетельствующих об утечке COVID-19 из одной из лабораторий Уханя, в котором расположен институт вирусологии и центр контроля заболеваний.

Американский эксперт по биобезопасности, профессор Ричард Эбрайт полагает, что в уханьских лабораториях при изучении вирусов не соблюдали технику безопасности. По словам эксперта, уровень защиты должен быть не ниже «4», при этом учёные КНР якобы применяли защиту класса «2».

При этом официально власти Соединённого Королевства придерживаются общепринятой версии — передачи коронавируса от животных людям на рынке в Ухане.

Версии о лабораторном происхождении COVID-19 появлялись и раньше. Так, 12 марта китайский МИД заявил о возможном проникновении вируса в КНР через военнослужащих США, где, по данным ведомства, и ранее были зафиксированы смерти от коронавируса. Президент США Дональд Трамп категорически отверг эти подозрения.