Нур-Султан, , 07:51 — REGNUM Собственные тест-системы для диагностики нового коронавируса разработали учёные Национального научного центра особо опасных инфекций и Национального центра биотехнологии в Казахстане, сообщает 6 апреля пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства поздравил оба исследовательских центра, направив сотрудникам письмо. «Ваши достижения показывают, что отечественная биомедицинская индустрия очень конкурентоспособна», — написал Токаев.

Он отметил, что новость из научных институтов особенно важна в связи с борьбой против распространения коронавируса во всём мире, а разработка позволит спасти жизни и здоровье тысяч граждан Казахстана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что медики в Казахстане подтвердили 551 случай заражения коронавирусом, выздоровели 36 человек, скончались пятеро.

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