Москва, , 07:46 — REGNUM Восточный военный округ (ВВО) провёл мероприятия предупреждения чрезвычайных ситуаций в окрестностях объектов Министерства обороны России в связи с началом пожароопасного периода, сообщает 6 апреля пресс-служба МО.

Сформировано около 30 сводных противопожарных отрядов. Около 6000 человек личного состава и 1100 единиц военной и спецтехники, в том числе авиация, находятся в готовности к возникновению ЧС.

На всех объектах постоянно проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, проводятся пожарно-тактические учения и профилактические мероприятия. Военнослужащие штатных и нештатных пожарных команд регулярно тренируются и проходят боевое слаживание.

К началу опасного сезона воинские части оборудованы противопожарными рвами, распахана пятидесятиметровая защитная полоса. Оборудованы пожарные водоемы, окрестности очищены от травы и сухостоя. Каждый день проводится контроль пожарной обстановки совместно с сотрудниками МЧС.