Пермь, , 07:44 — REGNUM В Перми все отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина закрыты на карантин. У медиков подозревают коронавирус. Об этом на своей странице в Instagram сообщила министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Глава ведомства отметила, что у двух медработников появились симптомы пневмонии. Медики протестированы на коронавирус. Также определён круг контактных лиц, у которых также взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Подозрительные результаты получены ещё у трех сотрудников.