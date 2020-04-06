Новосибирск, , 07:28 — REGNUM Участковые уполномоченные полиции Новосибирской области приостановили приём граждан из-за коронавируса. Меры приняты «до особого распоряжения», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД РФ.

«Данная ограничительная мера связана с предупреждением распространения COVID-19 в условиях усложняющейся эпидемиологической ситуации, — уточнили в ведомстве. — В органы внутренних дел можно обратиться в письменной или электронной форме, а также посредством телефонной связи».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Новосибирской области был зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом. Он стал 11 пациентом с коронавирусом в регионе.

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