село Новоникитино, , 07:27 — REGNUM Село Новоникитино Оренбургской области блокировано. На подъездах к селу установлены посты, задействованы восемь полицейских, двое сотрудников ОМОН, представители Роспотребнадзора и добровольные народные дружинники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

Напомним, в селе Новоникитино Октябрьского района введен карантин по коронавирусу из-за выявленной инфекции у гостьи, прибывшей в муниципальное образование из Москвы. Ограничительные меры действуют с 4 по 18 апреля. Запрещено покидать село, а также под запретом въезд.

Ранее министр здравоохранения области Татьяна Савинова заявила, что в селе отмечены попытки нарушить карантин. Кроме того, трех местных жителей пришлось принудительно госпитализировать.

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