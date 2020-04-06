Хабаровск, , 07:40 — REGNUM Отдалённые таёжные сёла Хабаровского края сообщают о продовольственной блокаде. Продукты питания доставить невозможно — вагонов нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Местные жители пожаловались в редакцию ИА REGNUM на то, что доставлять продукты питания и прочие товары первой необходимости стало в последнее время практически невозможно. В сёлах растёт дефицит еды, медикаментов, хозяйственных товаров.

Как выяснили местные предприниматели, железнодорожники отменили коммерческий вагон в единственном поезде, курсирующем между Приморьем и Хабаровским крае — «Советская Гавань — Владивосток».

Некоторые предприниматели теперь возят товары из районного центра Ванино по автомобильным трассам. Но есть они не везде. К тому же назвать «трассами» таёжные грунтовые дороги можно с большой натяжкой, а сейчас, в весеннюю распутицу, по большинству из них проехать практически невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта на аналогичную проблему пожаловались жители другого отдалённого муниципалитета — Верхнебуреинского. Там ситуацию уже назвали «Верхнебуреинской блокадой». В это же время жители района им. Лазо пожаловались на отсутствие необходимых лекарств в местных аптеках. В краевом предприятии «Фармация» по этому поводу ничего сказать не смогли.