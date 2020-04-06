Иркутск, , 07:27 — REGNUM В Иркутской области, где официально подтверждён уже девятый случай заражения коронавирусной инфекцией, выявили женщину, распространявшую в сети недостоверную информацию о COVID-19. Как сообщает оперативный штаб региона, нарушительницей части 9 статьи 13.15 КоАП («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений») оказалась 39-летняя женщина, сообщившая, что у главврача одного из медицинских учреждений выявлена коронавирусная инфекция.

Данный факт правоохранители опровергли, заявив, что медик находился на самоизоляции и строго соблюдал все ограничения, не имея никаких симптомов.

Несмотря на раскаяние в содеянном и принесённые извинения, женщине грозит административный штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

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