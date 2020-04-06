Томск, , 07:23 — REGNUM На реке Обь в Томской области начался ледоход, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону.

На утро 6 апреля кромка ледостава находится у населённого пункта Красный Яр Кожевниковского района Томской области. Ожидается дальнейшее вскрытие реки.

За состоянием реки наблюдают с помощью космомониторинга. Подтопленных населённых пунктов и переливов дорог не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей региона призывают соблюдать меры безопасности в связи с ледоходом.

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