Чебоксары, , 07:22 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 6 апреля, открыты 24 детских сада. В них работают дежурные группы для детей родителей, которые выходят на работу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

В связи с тем, что 6 апреля возобновляется работа производственных предприятий, в Чебоксарах по решению оперативного штаба из 125 детских садов будут открыты 24, в них организуют 25 дежурных групп.

По данным управления образования, всего поступило 335 заявок от родителей.

Ранее министерство образования Чувашии рекомендовало муниципальным органам управления образованием провести опрос среди родителей, чтобы определить потребность в таких группах. Прием детей будет осуществляться в соответствии со всеми нормами СанПиН и требованиями Роспотребнадзора, с применением «утренних фильтров».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Чувашии возобновят работу ряд производственных организаций «при условии соблюдения всех мер безопасности — в частности, при проведении дезинфекции, соблюдении санитарно-эпидемиологических требований».

Напомним, 6 апреля после недельных каникул школьники и учащиеся техникумов продолжат учиться в дистанционном режиме.