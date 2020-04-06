Канберра, , 07:21 — REGNUM Врачи австралийских медучреждений заявили об острой нехватке медицинских масок в больницах страны, сообщает Reuters.

«Ежедневно мы получаем множество благодарственных писем, некоторые люди приносят нам пиццу… Но я просто хотела бы сказал: «Послушайте, мы не голодные. Нам нужны маски», — приводит агентство слова одного из медработников.

При этом один из врачей подчеркнул, что на улицах Австралии можно наблюдать большое число людей, носящих медицинские маски. В то же время медучреждения страны испытывают острую необходимость в средствах защиты.

«Иногда нам даже приходится использовать снаряжение для дайвинга», — заявил глава западноавстралийского отделения Медицинской ассоциации Австралии Эндрю Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Австралии отчитался о резком спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Отмечалось, что теперь суточных прирост выявляемых носителей инфекции не превышает 5%.

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