Барнаул, , 07:18 — REGNUM По данным регионального оперативного штаба, на 6 апреля в Алтайском крае под медицинским наблюдением в связи с мировой эпидемией коронавируса и введённым в режимом самоизоляции, состоят 1996 человек, из них более 80 добавились за последние сутки. Ещё больше оказалось снятых с наблюдения — 2956 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего же с начала введения карантинных мероприятий на новую коронавирусную инфекцию в регионе обследовали более 5590 человек. По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, в ходе проведённых 22 010 проверок соблюдения режима самоизоляции составлено два административных протокола.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае выявлены уже 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Первой выявленной заболевшей оказалась жительница Барнаула, прибывшая из Доминиканской Республики транзитом через Москву. Несмотря на то, что пассажирка в день прилёта почувствовала симптомы ОРВИ, она не была взята на учёт, как прибывшая из-за рубежа, а её муж, посчитав себя здоровым, прохлопал ходить на работу.

Накануне вечером, 5 апреля, выяснилось, что в инфекционном отделении Пятой городской больницы Барнаула находятся уже 12 заражённых. Причём, состояние здоровя двоих пациентов не может не вызывать опасений. Речь идёт о пневмонии и тяжёлой форме плеврита.

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