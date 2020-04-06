Новосибирск, , 07:17 — REGNUM В новосибирском метрополитене на пассажирских сидениях появились жёлтые крестики. Так в вагонах отметили безопасную дистанцию, которую должны соблюдать новосибирцы во время режима самоизоляции.

По данным «Новосибирских новостей», отметки сделали жёлтой изолентой. Её наклеили через одно сидение. Расстояние — полтора метра.

В новосибирской подземке ИА REGNUM сообщили, что сегодняшнего дня, 6 апреля, работа подвижного состава на линии будет длиться до 22 часов, интервал движения в «часы пик» составит 6 минут, в остальное время — 8 минут.