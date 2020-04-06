Пермь, , 07:16 — REGNUM В Перми суд оштрафовал на 20 тыс. рублей местного жителя, который забыл дома пропуск и передвигался по городу на автомобиле, сообщает портал 59.ru.

Согласно постановлению суда, полиция заметила мужчину в автомобиле в одном из дворов. Оказалось, что у водителя отсутствует при себе разрешение на передвижение по городу.

Как отмечает информресурс, пермяк забыл пропуск дома, а в чужом дворе оказался, потому что подвозил знакомую. Суд указала на то, что разрешение на передвижение выдается только для следование на работу и обратно домой. Кроме того, пропуск должен быть всегда при гражданине. Судебная инстанция в итоге решила, что мужчина нарушил законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в период жёсткого режима самоизоляции.