Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Улучшение эпидемиологической ситуации в Италии и Испании дарит надежду на снижение числа заболевших и Америке. Об этом 5 апреля на брифинге заявила координатор администрации США по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

«Воодушевляющие признаки в Италии и Испании», по словам Биркс, дают надежду на сходное развитие ситуации в США. По её мнению, результаты стали давать санитарные ограничения, принятые этими странами. Биркс добавила, что надеется наблюдать «стабилизацию» случаев заражения в крупных городах.

США держат первое место в мире по количеству заражённых коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, проводящего подсчёты на основании данных официальных источников, на текущий момент выявлено 337 620 случаев заражения. Умерло 9 643 человека, выздоровели 17 530.