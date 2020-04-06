Анадырь, , 07:17 — REGNUM На Чукотке выявлен случай подозрения на коронавирус у мужчины, который прилетел из Москвы 31 марта, до этого он был за границей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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«Предварительный тест показал положительный результат у мужчины, который приехал в посёлок Угольные Копи. Симптоматики и клинической картины коронавирусной инфекции у него не было. По прибытию в аэропорт он получил постановление об обязательной самоизоляции. Все дни он находился дома. 6 апреля его анализы отправлены в лабораторию Новосибирска», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке ещё нет ни одного официального случая заболевания коронавирусом.

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