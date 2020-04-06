Ванино, Хабаровский край, , 07:14 — REGNUM Мужчина, ранее проживавший в Ванино Хабаровского края, скончался от коронавируса в Таиланде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ванинского района Хабаровского края.

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Печальное известие сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

В конце марта 2020 года 48-летний мужчина, длительное время проживавший с семьей в Таиланде, обратился в местную больницу Паттайи. Там у него взяли анализы и подтвердили диагноз — COVID-19. Несколько дней человек находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату ИВЛ. Вчера, 5 апреля 2020 года, врачи констатировали его смерть.

Супруга мужчины находится в той же больнице на карантине.

31 марта Консульство РФ подтвердило, что в Таиланде заражены коронавирусом трое россиян, в том числе скончавшийся мужчина. По информации администрации Ванинского района, более 10 лет назад мужчина переехал с семьёй на ПМЖ в Таиланд, где занимался туристическим бизнесом и сделками с недвижимостью.

Как сообщало ИА REGNUM, россиян, оставшихся в Таиланде, обещают централизованно вывезти на Родину. МИД РФ сообщил, что всем россиянам, оказавшимся сегодня за рубежом, будет оказана помощь.