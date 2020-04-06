Мадрид, , 07:08 — REGNUM Число выздоровевших после COVID-19 пациентов в Испании превысило38 тысяч. Соответствующая информация опубликована исследовательским центром университета Джона Хопкинса, сообщает ИА REGNUM.

По последним данным, количество выздоровевших равно 38 080 человек. Умерло 12 641, что составляет 9,6%.

Напомним, исследования в странах, где проходило массовое тестирование, показало, что смертность от коронавирусной инфекции нового типа варьируется в районе одного-двух процентов. Так, в Южной Корее смертность, по последним данным, составила 1,8% от всех инфицированных.