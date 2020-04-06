Владивосток, , 07:11 — REGNUM Во Владивостоке отменили 52 междугородних автобусных рейса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Информация об этом появилась на сайте Примвокзала. Движение между городами не перекрыто полностью, но в значительной мере сокращено. При этом, как предполагалось ранее, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, должны были отменить все междугородные и межрайонные автобусные рейсы.

Количество рейсов сократили в Большой Камень, Находку, Партизанск, Артём, Уссурийск, Спасск-Дальний, Дальнегорск, Арсеньев, Хабаровск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге власти отменили ещё 21 автобусный маршрут.