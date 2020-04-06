Москва, , 07:05 — REGNUM Коронавирус может представлять наибольшую опасность для беременных, сообщил 5 апреля главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Виктор Зуев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, людей старшего поколения и детей можно уберечь от заболевания, вызванного коронавирусом, при помощи различных препаратов, а беременным трудно подобрать лечение.

«Мы знаем, чем кончается грипп у беременных, вернее, у потомства, которое они рожают, — пояснил Зуев. — Нередко развивается медленная форма гриппозной инфекции, которая может привести к тяжелым осложнениям».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией дети и подростки.

Читайте также: Названа наименее подверженная заражению коронавирусом возрастная группа