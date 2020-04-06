Сеул, , 07:02 — REGNUM Вице-адмирал Пу Сок Чон назначен на должность командующего военно-морскими силами Южной Кореи правительством государства, 6 апреля сообщает агентство Yonhap.

До него этот род войск с 2018 года возглавлял Сим Сын Соб. Новый глава ВМС ранее командовал вторым флотом Южной Кореи и руководил Военно-морской академией республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января в Южной Корее был назначен новый премьер-министр страны — Чон Сэ Гюн.

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